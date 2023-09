Leximan gir oss utrolig mye trollmannsfrihet.

Leximan gir spillerne utrolig stor frihet til å velge hvilke magier de vil bruke. Da vi snakket med Knights of Borria på Gamescom, snakket vi litt om hvordan spillet kan gi oss den største spellcasting-friheten vi har sett i en trolldomstittel.

"En av de store tingene vi gjør [i Leximan] er at vi, spesielt i oververdenen, når vi gjør spilltester, ser på folk, hva de gjør, og vi legger merke til ordene de prøver å kaste. Å, den personen prøver å interagere med bokhyllen ved å skrive Bean om og om igjen. La oss gjøre det til en greie. Slike ting. Så vi følger med og tenker: "Å, la oss legge det inn."

Leximan Ut fra beskrivelsen kan det høres ut som et gimmick-spill der du bruker ord for å løse problemene dine, men som vi oppdaget da vi spilte, er det en dypere historie her, en historie som gjør at vi gleder oss til hovedutgivelsen.

