Leximan er et spill med ord. Ikke i den betydningen du tenker på. Nei, det prøver ikke å fikse stavemåten eller grammatikken din, men i stedet lar det deg kaste kraftige, rare og fantastiske trylleformularer ved hjelp av ordene du legger inn i spillet.

Det er et veldig fint konsept, og nesten et år etter at vi fikk spille det på Gamescom, kommer det ut på markedet. Den 13. august kommer Leximan til PC. Du kan sjekke ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor, og forhåndsvisningen vår her.