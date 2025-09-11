Lexus ansiktsløftninger IS, for tredje gang

HQ

Lexus gir ikke opp sin populære IS-modell, men avduker i stedet den tredje ansiktsløftningen av dagens generasjon IS. I tillegg til den nye fronten og deler av bakenden som er redesignet, vil denne nye IS-en huse et redesignet interiør og skarpere, mer detaljert styring med en mer kommunikativ front og bedre dempere. Lexus kunngjorde også at de vil slutte å produsere IS500 og vil derfor bare tilby potensielle kunder IS350 fra 2026, som kan fås som FSport eller FSport Design, som begge inneholder den samme Toyota-bygde 3,5-liters V6 og 315 hestekrefter.

Car and Driver:

"2026 IS ser fortsatt ut som fjorårets modell i sideprofilvisning, men den har et nytt ansikt med en omformet grill som strekker seg opp til forkanten av panseret. Andre utvendige stylingoppdateringer er trimavhengige. F Sport-utgaven har en ny bakspoiler og røde bremsekalipere, mens F Sport Design-modellen har fått nye 19-tommers aluminiumsfelger. En ny Wind eksteriørfarge, som er en grå nyanse med metalliske reflekser, har også blitt lagt til i IS 2026s tilgjengelige palett."