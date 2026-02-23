Lexus avduker ny IS-modell og planlegger tilsynelatende å slippe forbrenning veldig snart

HQ

Vi har sett en oppmykning av lovgivningen som tidligere ville føre til at EU-landene ville stoppe salget av alle forbrenningsbaserte biler på kort tid, men Lexus er på rask vei mot en virkelighet der de vil slutte å selge tradisjonelle biler i det hele tatt, ser det ut til.

Ifølge det japanske mediet Best Car jobber Lexus med flere elbilmodeller fra 2027 og utover, og en av dem er en ny IS, som skal konkurrere mot BMW i3.

Den vil tilsynelatende ha et radikalt nytt design, som kan sees i konseptbildene nedenfor, men tilsynelatende vil dette føre til at IS helt dropper et tradisjonelt bensindrevet alternativ også.

Alt dette er foreløpig en rapport, men du kan se bildet av hvordan IS kan komme til å se ut nedenfor.