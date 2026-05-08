Lexus avduker ny tre-rad EV kalt TZ

Det er ikke så mange elbiler med tre rader på markedet, men Lexus er i ferd med å gå inn i segmentet på en stor måte. De har offisielt avduket den nye TZ, som er det elektriske søskenet til TX.

Den nye luksus-SUV-en kombinerer et mer futuristisk design med et stort fokus på komfort, raffinement og praktiske familieegenskaper. Den vil lanseres med to batterialternativer - en 77 kWh-pakke og en større 96 kWh-enhet, og Lexus sikter mot en rekkevidde på snaue 500 kilometer for versjoner med høyere spesifikasjoner.

Firehjulsdrift er standard, mens hurtiglading når en topp på 150 kW, noe som gjør det mulig å lade 10-80 prosent på omtrent 35 minutter.

Innvendig satser Lexus tungt på det de kaller et "Driving Lounge"-konsept, med seks seter. Lexus TZ 2027 forventes å komme i slutten av 2026, med endelige priser og spesifikasjoner som vil bli kunngjort nærmere lanseringen.