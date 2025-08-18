Lexus debuterer ny superbilmodell kjent som Sport Concept

HQ

Den årlige Monterrey Car Week -festivalen er over. Arrangementet, som ofte ser alle slags nye bilmodeller og ideer presentert for verden, ble avsluttet i går, og i løpet av helgen så vi denne festivalen være vertskap for en kunngjøring fra Lexus.

Bilmerket var til stede for å vise frem modellen Sport Concept for verden. Dette er en fancy idé som i praksis er Lexus' neste superbil-idé, en modell som utvilsomt vil tjene som en god idé om hva som vil følge etter den nå ganske utdaterte LFA -modellen.

Om Sports Concept har Lexus uttalt at det er en "progressivt stylet, fremtidsfokusert, men likevel virkelig autentisk sportsbil som signaliserer veien videre for Lexus-design." Det fortsetter med å legge til: "Det inspirerende konseptet har en bred, lavprofilert, todørs form som blander dynamiske og emosjonelle elementer i en visjon for neste generasjons sportsbil."

Det skal sies at bare fordi denne bilen ble vist frem, betyr det ikke at den er klar til å gå i full produksjon med en gang. Det antas at modellen vil komme i storskalaproduksjon senere i dette tiåret, noe som betyr at vi utvilsomt vil få mer informasjon og detaljer i årene som kommer.

