Lexus dropper planene for fremtidig flaggskip EV

Det ser ut til at bilprodusentene har fått andre tanker om kommende elbil-lanseringer. I likhet med mange andre sentrale produsenter har Lexus nettopp skrotet planene om å sette den futuristiske LF-ZC i produksjon.

Den ble opprinnelig avduket i 2023 på Japan Mobility Show, som var ment som Lexus' neste generasjons flaggskip, og en erstatning for IS. Men ifølge en rekke rapporter (gjennom Motor1) har morselskapet Toyota kansellert prosjektet etter en full gjennomgang. Lexus selv har henvist til etterspørselen i markedet, og utfordringer knyttet til å bringe nye modeller på markedet.

I stedet for å droppe elektrifiseringen helt, sier Lexus at teknologiene som er utviklet for LF-ZC vil bli overført til fremtidige prosjekter. Selskapet satser fortsatt på batterielektriske biler, men ser ut til å prioritere SUV-er og crossovere fremfor elektriske sedaner med lavt volum ettersom etterspørselen i markedet fortsetter å utvikle seg.