Lexus LFA er gjenfødt som elbil

Bilen som Jeremy Clarkson kalte en av de beste han noensinne har kjørt, Lexus LFA, er klar for et comeback, men i en ny versjon som sannsynligvis ikke passer så godt med programlederens holdning til elbiler.

For det ser ut til at Lexus vil gjenintrodusere LFA som en EV en gang i fremtiden, selv om de faktiske detaljene er knappe. Som InsideEVs kan bekrefte, deler den plattform med Toyota GR GT, men har en elektrisk drivlinje.

Det er alt vi vet, og Lexus understreker at den nåværende karosseriet er et konsept. De har imidlertid vist frem den nye LFA i slående detaljer gjennom en rekke bilder, som eksperter sier er nær hvordan den endelige bilen vil se ut.