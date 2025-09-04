Lexus nye sportsbil antyder fremtiden

HQ

15 lange år har gått siden Toyota/Lexus rullet ut de første LFA-modellene fra fabrikken i Aichi, og siden den gang har denne for sin tid innovative, supervelbygde sportssleden nådd absolutt kultstatus. Så mye at det ikke er mulig å finne et godt vedlikeholdt eksemplar til under 15 millioner kroner (!), i dag. Lexus valgte imidlertid å ikke følge opp LFA med en ny sportsbil, noe som har vært en sorg for hele sportsbilverdenen, men nå ser det ut til at de har ombestemt seg og en ny LFA er på vei, som ryktes å hete LFR, og er basert på den nye GT3-konkurranseplattformen som Toyota har bygget. "Sport Concept" ble vist under Monterey Car Week og antyder også Lexus' nye, mer nøkterne og stilrene designspråk (en klar forbedring i forhold til dagens enorme X-griller). Nå kan vi bare håpe at Lexus kontakter Yamaha igjen, og samarbeider om en ny V10 til produksjonsversjonen av denne bilen.