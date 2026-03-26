LFP utsetter PSG-Lens-kampen i Ligue 1 og beskyldes for å favorisere PSG

Den kommende Ligue 1-kampen mellom Paris Saint-Germain og Racing Club de Lens, som opprinnelig var berammet til lørdag 11. april, er utsatt til 13. mai, slik at PSG kan forberede seg bedre til de to kvartfinalekampene i Champions League mot Liverpool onsdag 8. april og tirsdag 14. april.

Det er en relativt vanlig praksis i Ligue 1, men en praksis som blir mer og mer urettferdig både i Frankrike og i utlandet. For det første vil det gi PSG en fordel i Champions League, ettersom de får tid til å forberede kampen fullt ut, mens Liverpool fortsatt skal spille den helgen i Premier League som vanlig, mot Fulham, og det samme skal alle de andre lagene i sine respektive europeiske ligaer, som Madrid, Barcelona, Bayern...

Flere og flere lurer på hvorfor Ligue 1 tilsynelatende gir PSG særbehandling, men ingen stiller større spørsmålstegn ved det enn Lens, som uttrykte "sin uenighet med den enstemmige avgjørelsen til LFP-styret" og tidligere har forsøkt å stoppe utsettelsen, og hevdet at Ligue 1 som helhet blir "gradvis degradert av en justeringsvariabel etter innfall av de europeiske imperativene til noen".

En ekstra faktor i kontroversen er at Lens ligger på andreplass i Ligue 1, ett poeng, potensielt fire poeng bak PSG, og en seier i den kampen vil gjøre ligaen strammere. Nå skal den duellen spilles rett før siste kampdag i den franske ligaen, helgen 16. mai.