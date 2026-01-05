LG avslører AI-aktivert robot designet for å utføre husarbeid

HQ

CES er alltid full av rare og fantastiske teknologiske nyvinninger, og i den forbindelse har giganten LG dukket opp for å presentere et glimt av en helt ny AI-aktivert robotkompanjong.

Denne roboten, kjent som CLOiD, er designet for å være en husholdningspartner som vil ta på seg byrdene med mange gjøremål og hverdagslige oppgaver. Det gjør den ved å koble seg til husholdningsapparater og deretter koordinere oppgaver og ta ellers vanlige gjøremål ut av hendene dine, det være seg å vaske tøy og brette klær etterpå, hente varer fra kjøleskapet og til og med sette mat i ovnen for å effektivisere tilberedningen av frokosten.

CLOiD er bygget med en kropp som spenner over en hodeenhet, torso, to leddede armer og en hjulbase, og den bruker autonom kjøreteknologi som har blitt perfeksjonert gjennom LGs robotstøvsugere. En enhet som dette vil naturligvis ikke komme på forbrukermarkedet med det første, men LG sier ikke at den er en del av deres neste skritt mot et AI-drevet hjem.

Besøkende på CES vil kunne se CLOiD i aksjon.