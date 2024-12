Det er vanskelig å finne de mange superlativene som trengs for å tegne et riktig bilde av LGs flaggskipmodeller, med tanke på den fryktede "avtagende avkastningen", det vil si at selv om det tidvis er sprang fremover i teknologien, har vi å gjøre med forsiktig iterasjon mellom bokstavene.

HQ

Så dette er igjen historien om to ting som er sanne på samme tid. Nei, LG gjør ikke det nevnte spranget fremover sammenlignet med G3, som vi ga en rungende 10 i fjor, men samtidig blir det tydeligere for hvert år som går at LG ligger milevis foran sine nærmeste konkurrenter på de mest avgjørende parameterne. Så ja, denne LG G4 er et mesterverk, igjen, og den beste TV-en vi har testet i år (om enn i nær konkurranse med Hisense's UX), men du trenger ikke å bruke store penger hvis du har et rimelig moderne OLED Evo -panel. To sannheter.

Det er en rekke viktige oppgraderinger å peke på, for eksempel andre generasjon av LGs MLA-teknologi, som i sin tur øker lysstyrken (ofte nevnt som OLED-panelers svakhet). Og selvfølgelig er det en ny prosessor, Alpha 11, som bare er tilgjengelig i G-serien og tilbyr en rekke AI-funksjoner som du (kanskje) er interessert i. Men dette nye panelet forbedrer ikke bare lysstyrken, men også fargekalibrering og kontrast, og det er fortsatt gjennom disse veldig grunnleggende parametrene at LG finner seg veldig, veldig komfortable.

Først og fremst er alle de faste størrelsene på plass. En slank ramme som bare er 5,5 centimeter dyp, en praktisk kabelkanal med magnetisk bakplate, fire HDMI 2.1-porter med eARC, 120 Hz for konsoller (eller til og med 144 Hz for PC-folket), og en rekke teknologier fra G-Sync til FreeSync Premium, fra VRR til ALLM og Dolby Vision. Det er en dedikert Gaming Mode som reduserer ventetiden og gir deg flere tilpasningsmuligheter, og det er praktisk talt ingen skjermkant rundt hele skjermen. Dette er et førsteklasses utstyr som umiddelbart oser av begeistring når du pakker det ut og installerer det, og uansett om du går nøkternt rundt på det eller bare opplever innhold på det, er det utrolig overbevisende.

Dette er en annonse:

Som jeg nevnte for en stund siden i vår anmeldelse av PS5 Pro, har jeg brukt LG G4 65" som den primære testplattformen for den konsollen, noe som har betydd at jeg har vært nødt til å "pikselkikke" mer enn vanlig og observere grafiske, detaljerte forskjeller. Dette hjelper selvfølgelig ikke til å måle og veie hvordan WebOS 24 fungerer eller hvor lei jeg er av den samme gamle plastfjernkontrollen, men det har bare gitt meg fornyet respekt for LGs panelteknologi. Denne nye MLA-teknologien betyr at G4 nå kan nå 3000 NITS på topp, og selv om denne lysstyrken brukes sparsomt i noen soner, gjør den underverker for HDR-ytelsen i spesielt spill. Det er 1000 NITS bedre enn G3, og det er tydelig at LG har fokusert på beskyldningen om at OLED-paneler er mer dempet i kontrastforholdet.

Når det gjelder HDR, bør du gjøre deg selv en tjeneste og bruke LGs Filmmaker HDR -modus, og selv om noen medier har registrert en lysstyrke langt under de 3000 NITS som LG har lovet, målte vårt utstyr 2321 NITS i en bestemt 10 %-sone, noe som er veldig nært. Vi brukte også Filmmaker HDR for å prøve å finne større Delta-E avvik, men etter en håndfull tester designet for å finne avvik mellom kilde og bilde i panelet, fikk vi et gjennomsnitt på i underkant av 1,3 - og ja, 100,1 % DCI-P3-fargedekning. Kombiner dette med LGs antirefleksbelegg i denne andre generasjonen av MLA OLED-paneler, og du har rett og slett det beste panelet vi noensinne har sett.

Og så er det disse AI-funksjonene som den nye Alpha 11 muliggjør. Vi ser mange forskjellige typer forbrukerelektronikk som prøver å "forbedre" bruken vår gjennom kunstig intelligens, og i dette unike tilfellet har vi moduser som AI Picture Pro og AI Sound Pro, som presenterer seg selv ved oppstart som valgfrie. Du kan like godt avskrive AI Sound Pro med en gang. LG gjør selvsagt forbedringer hvert år, men hvis du har nok penger i sparegrisen til en G4, fortjener den et lydsystem som har mer plass, mer bredde, mer dybde. Vi testet den med en Sonos Arc Ultra, men selv med en lydplanke til 100 pund er du bedre stilt.

Du bør imidlertid ikke avskrive AI Picture Pro helt ennå. Det virker som om denne modusen er designet for å gå hardt ut mot screen tearing, og den fungerer ikke særlig bra når den for eksempel testes med en PS5 Pro. Men med SDR-innhold, eller strømmetjenester som slipper unna med å levere komisk dårlige bithastigheter og kvalitet, er det en annen historie. Det er ganske sjelden at en AI-funksjon kan anbefales direkte, og det trenger den heller ikke nødvendigvis å være, men det finnes tilfeller der den har skapt et bedre bilde. Og det er vilt - og skummelt.

Dette er en annonse:

Der LG fortsatt har en jobb å gjøre, er i disse nesten paratekstuelle elementene, aspekter av opplevelsen som eksisterer rundt det å bare oppleve favorittinnholdet ditt på dette MLA-OLED-panelet. Fjernkontrollen er fortsatt rett og slett pinlig. Den er funksjonell, det skal du ikke ta feil av, men denne TV-en kommer til å koste deg minst 1500 pund, om ikke mer, og hvorfor man ikke kan samle disse funksjonene i en litt mer elegant formfaktor, eller bare tilby to forskjellige fjernkontroller, er et mysterium. Jeg har blitt komfortabel med WebOS 24, selv om jeg fortsatt føler at det mangler strømlinjeforming, litt teft, en holdning. Det er imidlertid en kritikk som kan rettes mot nesten alle TV-produsenter, og operativsystemet her er funksjonelt, og det samme er fjernkontrollen.

Til slutt er imidlertid dommen ganske klar. LG har etter min mening gjort alt de kan her, og leverer nok et flaggskip som imponerer på nesten alle nivåer. Det er en utsøkt fornøyelse å se på dette MLA OLED-panelet, og det å få teste PS5 Pro, spille Dragon Age: The Veilguard og Call of Duty: Black Ops 6 og se den strålende serien Sugar på Apple TV+ har vært en av årets store opplevelser. En genistrek, intet mindre.