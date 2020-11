LG inngår samarbeid med Xbox

Du ser på Annonser

Om du har planer om å kjøpe deg en TV fra LG i nærmeste fremtid, kan det godt hende at du kommer over Xbox-logoen og bilder av Xbox Series X-konsollen på kartongen. LG og Microsoft har nemlig akkurat annonsert at de har inngått et markedsføringssamarbeid for OLED TV i Norden og andre viktige markeder rundt om i verden.

LG OLED TV vil dermed være den offisielle TV-partneren for Microsofts nye konsoll. Dette vil blant annet bety arrangementer i flere butikker rundt omkring i landet, hvor man kan få muligheten til å teste ut spilling på LGs OLED TV-modeller og den nye Xbox-konsollen.

"LG OLED er kjent for fantastisk bildekvalitet, men det er også viktig for oss å oppfylle kravene til neste generasjons gaming. Microsofts Xbox Series X bruker noen av de mest avanserte formatene og teknologiene som er tilgjengelige i dag. Vi er derfor veldig stolte av å jobbe med dem i denne viktige fasen, og av å kunne vise at LG OLED TV leverer den ultimate spillopplevelsen," sier Erik Svalberg, nordisk produktspesialist for LG Electronics.

LGs OLED TVer har fått gjennomgående gode anmeldelser. Blant annet kan vi se frem mot støtte for 120 bilder i sekundet, Variable Refresh Rate (VRR) samt lynrask responstid for minimalt med lagg. Med fire HDMI-porter som støtter disse funksjonene gir LGs OLED TV-er deg også muligheten til å koble til flere konsoller eller enheter samtidig. Kommer godt med om du er en av de heldige som har fått tak i både PS5 og Xbox Series X :)

LGs 2020 OLED TV-modeller er de første som støtter den nye HGiG-standaren, og som grunnleggerne av HDR Gaming Interest Group er LG og Microsoft overbevist om at de nyeste HDR-titlene vil se nøyaktig ut som spillutviklerne hadde ønsket.

Er du selv på jakt etter ny TV?