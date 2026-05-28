LG kan være i ferd med å forberede seg på å forlate TV-markedet

En av bransjens giganter kan være på randen av å kaste inn håndkleet. Dette ifølge nye rapporter som hevder at LG for tiden diskuterer internt et potensielt salg av sin TV-virksomhet til det kinesiske selskapet Hisense. Hvis dette stemmer, vil det markere slutten på nesten 60 år med TV-produksjon for LG.

Informasjonen kommer fra det koreanske uttaket EBN, som hevder at representanter fra LG nylig reiste til Beijing for å møte Hisense for å diskutere fremtiden. Hvis dette stemmer, vil det markere nok et monumentalt skifte for markedet. Ikke minst for LG selv, som tidligere har trappet ned flere andre deler av sin forbrukervirksomhet, inkludert mobilutvikling.

TV-markedet har endret seg dramatisk på bare noen få år, og kinesiske merker har kommet til å dominere, inkludert Hisense og TCL, som begge har vokst raskt globalt. Dette skyldes i stor grad svært aggressive priser og overraskende gode produkter. Dette har lagt et betydelig press på tidligere etablerte aktører som LG, Philips, Sony og Samsung.

Verken Hisense eller LG har kommentert saken så langt.