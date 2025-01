LG løfter forhenget for den neste utgaven av OLED Evo-TV-er på CES

HQ

Som en del av den stadig mer hektiske CES-messen, som for alvor sparkes i gang i Las Vegas i dag, har LG presentert et glimt av sitt 2025-sortiment av OLED Evo TV-er.

De nye modellene spenner fra en rekke enheter som hevder å kunne "presentere enestående OLED-bildekvalitet med upåklagelig svart, eksepsjonell lysstyrke og avanserte prosesseringsmuligheter." TVene er også AI-drevne og kan tilpasses seernes egne behov og ønsker, blant annet takket være Alpha 11 AI Processor Gen2 -brikkesettet.

Når det gjelder de nye modellene som er annonsert, kan vi nevne "verdens første ekte trådløse OLED Evo M5 og OLED Evo G5". Disse nyoppdaterte dingsene tilbyr ikke bare forbedrede paneler og AI-støtte, men også en ny Filmmaker Mode som bruker Ambient Light Compensation som har til hensikt å gjenspeile den opprinnelige filmskaperens ideer mer nøyaktig. I tillegg har de et 4K-panel som kan klokke så høyt som 165 Hz for jevn og flytende spilling, alt med variabel oppdateringsfrekvens, Nvidia G-Sync og AMD FreeSync Premium støtte.

Den eksakte lanseringsdatoen og prislappen for disse nye modellene er ennå ikke offentliggjort, men for en TV av denne standarden, modeller som varierer i størrelse fra 55" helt opp til 83", må vi anta at de ikke vil være billige.