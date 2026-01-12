LG avslører OLED evo W6

HQ

LGs Wallpaper-konsept er mye mer enn bare et konsept, ettersom det kommer i både 77" og 83" versjoner i form av LG OLED evo W6 TV-serien.

TV-en monteres innfelt, nesten helt uten mellomrom mot veggen, og bruker trådløs tilkobling, med en rekkevidde på opptil 10 meter, for å koble seg til en kommandohub som mater den med 4K, 0,1 ms, 165 Hz video, samtidig som den bruker LGs "Hyper Radiant Color Technology" som hevder 3,9 ganger mer lysstyrke enn konvensjonelle OLED-skjermer, og bruker deres nye α11 Gen3 AI-prosessor. Spillere vil bli overrasket over å høre at den ikke bare støtter AMD Freesync som de fleste andre, men også Nvidia G-Sync.

Den nye Alpha-motoren er mye kraftigere enn i fjor, LG hevder 5,6 ganger, med bruk av bildestøyreduksjon og bevaring av teksturer som kjører samtidig, ettersom den har en dobbel AI-motordesign.

I likhet med en rekke andre svært moderne TV-plattformer har den muligheten til å vise kunst via LG Gallery+-plattformen, men også bruker- og AI-skapt innhold, noe som bidrar til at den passer inn i en mer design-/interiørfokusert kundegruppe, men som ønsker noe annet enn den nylig lanserte LG Gallery TV-en som fungerer like mye som en ramme for kunst som en TV.

Moderne AI-funksjoner, som at AI-en kan fortelle deg navnene på skuespillerne i en film ved hjelp av individuelle scener, er inkludert, sammen med personalisering, kryptert sikkerhet og stemmestyring.

Tilgjengelighet og pris er ikke forventet før om fire-fem måneder.

LG