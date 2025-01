LG stråler med sine mest lyssterke OLED-paneler noensinne

HQ

Smart-TV-produsentene imponerte oss virkelig på CES 2025. LG avslørte for eksempel sine nye OLED evo-TV-er, som lover lysere paneler og bedre funksjoner. Selv om vi kjente til noen detaljer, fikk vi ikke så mye informasjon om teknologien bak de nye panelene. Nå har LG Display delt mer informasjon om sin fjerde generasjon W-OLED-paneler, spesielt de som skal brukes i LG G5 og Panasonic Z95B, et merke som har samarbeidet med LG i en årrekke.

Og saken er at LG virkelig har overgått seg selv med sitt siste gjennombrudd: Vi snakker om de lyssterkeste OLED-panelene noensinne, med en maksimal lysstyrke på 4000 nit, takket være deres innovative RGB Tandem-teknologi. Ved å legge til et ekstra lysemitterende lag har LG forbedret utslippene av blått lys og skapt separate lag for rødt og grønt. Dette gir 33 % mer lysstyrke og en 40 % økning i fargeluminansen, som når 2100 nits. Disse panelene er ikke bare lysere, men også mer energieffektive, noe som gir levende bilder til modeller som Panasonic Z95B og LG G5. Dette markerer et stort sprang i OLED-teknologien, som overvinner en viktig begrensning sammenlignet med andre paneltyper, og legger grunnlaget for en lysere og mer fargerik fremtid innen hjemmeunderholdning.

Hva synes du om disse OLED-panelene?