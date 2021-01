LG vurderer å trekke seg fra mobilmarkedet

Du ser på Annonser

Nylig valgte LG å sparke i gang deres store CES 2021-pressekonferanse med en liten teaser, som ga oss enda en kikk på deres rullbare smarttelefon, en telefon som ikke folder, men som kan utvide skjermen ved å rulle den ut.

Men det kan hende vi aldri får se denne mobilen på markedet, eller noen andre LG-mobiler for den saks skyld, for noe tyder på at de er i ferd med å trekke seg helt fra markedet. Den koreanske avisen The Korea Herald rapporterer at CEO Kwon Bong-Seok har sendt ut et internt memo til ansatte, hvor det fremgår at de vurderer en komplett exit fra det mobile markedet.

LG har svart til The Verge at de ikke benekter at memoet ble utsendt, men her sier de at de ikke har gjort en endelig avgjørelse:

"Since the competition in the global market for mobile devices is getting fiercer, it is about time for LG to make a cold judgment and the best choice. The company is considering all possible measures, including sale, withdrawal and downsizing of the smartphone business."

Skulel LG trekke seg, blir software-support kanskje ikke helt optimal fremover, så du bør kanskje vente med å kjøpe en LG-mobil for øyeblikket.