LGs kjøkken Signature-serie inkluderer en ovn med kameraer og AI som hjelper deg med å lage mat

Vil du ha et kamera i ovnen din? Eller kanskje en gjennomsiktig T-OLED-skjerm som viser deg innholdet i kjøleskapet ditt?

LGs 2. generasjons Signature -serie tar kjøkkenet ditt til et virkelig futuristisk sted, der Drench -dørene på kjøleskapet ditt nå er både berøringspaneler og vinduer inn til apparatet - og ja, det kan også i begrenset grad spille musikk for å skape ekstra stemning.

Et matvarestyringssystem basert på kunstig intelligens kan nå gjenkjenne varer og foreslå hvilken mat du skal lage, gi deg en oppskrift og til og med spore utløpsdatoer, slik at hjemmet ditt ikke blir en del av neste sesong av Gordon Ramsays Kitchen Nightmares.

For å få den helt futuristiske opplevelsen har Microwave tre kameraer på innsiden, ikke bare for overvåking, men også for å ta opp matvideoer til sosiale medier, og den kan til og med lage tidsforløp. Det finnes til og med en induksjonsovn med "Gourmet AI" som kan identifisere ingredienser.

En ny Signature mikrobølgeovn kommer med en 27" berøringsskjerm, høyttalere og Wi-Fi, og kan spore matlagingen din og styre andre LG-enheter på kjøkkenet.