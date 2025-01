LGs merkeligste CES-idé kombinerer en luftrenser og en kattestol

HQ

CES er en fantastisk tid på året for rare og sære oppfinnelser og teknologiske nyvinninger. En av disse ideene kommer fra LG, som nå har avduket et nytt produkt som kombinerer en luftrenser med en kattestol og en overvåkingsenhet.

Produktet heter rett og slett AeroCatTower, og det er et produkt som kan holde øye med katten din ved å overvåke dens helse, vekt, søvnmønster og mange av de vanlige tingene som smarte helsedingser tilbyr i dag. I tillegg har den et luftrensingssystem som renser luften og suger opp eventuelle sporer og partikler som kattevennen din har tatt med seg inn i hjemmet.

I prinsippet er det en ganske fin og smart idé, men den største haken er at det hele avhenger av at katten din faktisk vil sitte på denne sittepinnen/setet. Siden katter er notorisk kresne og kjent for å gjøre det stikk motsatte av det du vil at de skal gjøre, forventer vi en viss grad av vanskeligheter på denne fronten.

LG har ennå ikke kunngjort en utgivelsesdato eller pris for AeroCatTower, men folkene på The Verge har sett dette tårnet i person, i videoen (med skremmende falske katter) du kan se nedenfor.

