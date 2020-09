LGs OLED-skjermer har problemer med Nvidias RTX 3000-serie

Du ser på Annonser

Flere teknologiinteresserte skribenter har nylig advart om at HDMI 2.1-standarden har visse kompatibilitetsproblemer, hvilket merkes med Nvidias RTX 3000-serie. LG 9- og X-serien av OLED-skjermer fra i fjor samt årets modeller sliter.

Brukere rapporterer at de bare får en svart skjerm når de vil bruke 120Hz og G-sync samtidig, mens X-modellene reduserer chroma supersampling til 4:2:2. Twitter-brukeren Sixi82 vier eksempel på svakhetene med korrekt RGB. Forbes har samlet flere kilder som bevis, men har ikke lyktes med å identifisere feilen. Med tanke på at 120Hz G-sync og HDMI 2.1 er to av LGs store salgsargumenter, så bør de prioritere å løse dette, og vi håper det kan gjøres med software.

Forbes skriver dog at LG ikke har kommentert på saken, og Gamereactor har også bedt om en kommentar, uten hell.