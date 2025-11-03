Liam Hemsworth lovprises for The Witcher av kolleger og produksjonsteamet

HQ

Det har vært en del kontroverser rundt Netflix og deres filmatisering av The Witcher. Noen fans har vært svært kritiske til Liam Hemsworth som erstatning for Cavill i rollen som Geralt. Men de som har jobbet med ham, har derimot bare lovord å komme med. De beskriver en mann som kom fullt forberedt - med masse energi og et naturlig instinkt som passet perfekt til karakteren.

I en samtale med GamesRadar sa Laurence Fishburne, som spiller Regis i denne nye sesongen av The Witcher, at :

"Liam har gjort en fantastisk jobb med å legemliggjøre Geralt of Rivia. Han har gitt det en dybde; han har gitt det sin humor, sin menneskelighet og sin intelligens. Jeg tror folk kommer til å forelske seg i ham."

Joey Batey, som gjentar sin rolle som Jaskier, sa også at :

"Han brakte virkelig med seg en energi. Mannen er nådeløs. Han trente og forberedte seg og gjorde research og alt mulig. Og han dukket opp i full form. Han kunne virkelig sakene sine"

Lauren Schmidt Hissrich, som er den nåværende showrunneren, har tidligere uttalt at de tidlig visste at Hemsworth var den rette mannen for jobben.

Er du enig i dette? Var Hemsworth den rette mannen til å erstatte Cavill?