Liam Hemsworth teaser for en mykere og mer emosjonell Geralt

Det ser ut til at vi får servert en ganske annerledes versjon av den sverdsvingende eventyreren fra Kaer Morhen når den fjerde sesongen av The Witcher kommer senere denne måneden. I hvert fall hvis vi skal tro Liam Hemsworth, som har overtatt rollen etter Henry Cavill. I et nytt intervju snakker skuespilleren om at han ikke ønsker å kopiere eller etterligne en annen manns arbeid - i stedet ønsker han å bruke seg selv og tolke Geralt på sine egne premisser.

Resultatet er en karakter han beskriver som langt mer emosjonell, sårbar og litt mer usikker på seg selv. I en samtale med IGN sa Hemsworth :

"Jeg ville at det skulle være mulig å vise disse øyeblikkene der han åpner seg litt mer. Min tolkning av denne karakteren er at Geralt er en dypt empatisk person. Selv om han har levd et veldig isolert liv, og er motvillig til å åpne seg for folk eller være sårbar overfor folk, bortsett fra, for eksempel, Ciri og Yen og Jaskier...

På dette tidspunktet i historien ser vi ham virkelig gå gjennom mange forandringer. Så jeg ville gjøre meg fortjent til de øyeblikkene. For når vi finner ham, er han i tvil. Han sliter. Han er veldig usikker på seg selv... Han er skadet akkurat nå, så han er usikker på om han, selv om han finner Ciri, faktisk kommer til å være i stand til å redde henne, om han har styrken og evnen til å redde henne.

Det er utelukkende det faktum at han faktisk er i stand til å være sårbar sammen med vennene sine og møte denne utvalgte familien, at han er i stand til å lene seg på dem og finne motet og styrken... Det er ideen om den utvalgte familien som virkelig driver ham fremover og motiverer ham til å fortsette."

Det ser med andre ord ut til at Geralts tidligere eventyr har innhentet ham både fysisk og mentalt. Og den 30. oktober får vi se hvor annerledes Hemsworths tolkning av den elskede karakteren er.

Ser du frem til den nye sesongen av The Witcher?