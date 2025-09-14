Liam Hemsworth trer inn i Henry Cavills støvler i ny Witcher-teaser

HQ

Helt siden Henry Cavill kunngjorde sin avgang fra Netflix The Witcher, har fansen vært åpenlyst skeptiske til seriens fremtid. Denne usikkerheten ble bare dypere da det ble bekreftet at Liam Hemsworth ville gå inn i rollen som den sølvhårede monsterdræperen. Cavills grublende tolkning av Geralt av Rivia hadde blitt et definerende element i serien, og mange tvilte på om noen kunne matche hans kombinasjon av fysisk tilstedeværelse og undervurdert karisma.

Nå håper Netflix å få noen til å endre mening. Streamingtjenesten har nettopp sluppet den første offisielle teaseren for sesong 4, som gir oss det beste glimtet av Hemsworth med Geralts ikoniske sverd. I det korte, men slagkraftige klippet, Hemsworth engasjerer seg i et brutalt sammenstøt med en overnaturlig skapning, unnviker og parerer med samme bevisste stil som Cavill brakte til karakteren. Det er en bevisst fremvisning av både action og atmosfære - tydeligvis ment å forsikre fansen om at sverdspillet og monsterjakten forblir like heftig som alltid.

Sammen med teaseren bekreftet Netflix den viktige utgivelsesdatoen: The Witcher kommer tilbake 30. oktober, og bringer tilbake kjente fjes som Ciri og Yennefer, samtidig som nye trusler introduseres over hele kontinentet. Showrunners har lovet en mørkere, mer politisk ladet sesong, en som vil teste Geralts moralske kompass så vel som hans kampferdigheter. Hvorvidt Hemsworth virkelig kan fylle Cavills støvler, er fortsatt det store spørsmålet. Men hvis teaseren er noen indikasjon, tar serien sikte på å holde varemerket grus og action med høy innsats intakt.

Er du klar til å gi denne nye Geralt en sjanse?