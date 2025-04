Liam Lawson avslører hva han følte da han fikk beskjed om at han ble degradert fra Red Bull

HQ

Én dag før Formel 1-grandprixet i Japan har Liam Lawson endelig snakket ut om degraderingen fra Red Bull til Racing Bulls (det østerrikske energidrikkfirmaets sekundærteam). Yuki Tsunoda, hans erstatning, sa å være ekstra motivert for sin debut på det vinnende laget i sin hjemmebane i Suzuka, "det føles som skjebnen", sa han. Men hva gjør Lawson følte?

Naturligvis ikke så bra. Da han snakket med media torsdag (via Formula1.com) sa 23-åringen fra New Zealand at han var overrasket og at det var "tøft å høre", og at han håpet på å få en ny sjanse på en bane han har kjørt på før. Han fikk beskjeden i en telefonsamtale etter Grand Prixet i Kina, hvor han kvalifiserte seg sist til både sprinten og løpet. Lagkameratene hans i Racing Bulls (der han har jobbet som reservefører siden 2021) ønsket ham velkommen med et banner der det sto "Vi har savnet deg").

Han opprettholder imidlertid en positiv holdning, anser dette som en mulighet til fortsatt å være i Formel 1 og danner ham "det viktigste er å være i en bil, jeg har muligheten til å bevise at jeg hører hjemme her, og det er det jeg vil prøve å gjøre". "Hvis jeg ser tilbake for et år siden, hadde jeg ikke noe sete - jeg var her for et år siden og så på og ønsket at jeg kjørte løp."