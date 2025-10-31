Liam Lawson har skylden for nesten-dødsulykke med marshaler i Formel 1, ifølge Mexicos FIA

HQ

Liam Lawson har fått skylden av FIA for sin involvering i nesten-ulykken med marshaler i Formel 1 under Mexicos Grand Prix forrige helg, da han nesten kjørte på marshaler som krysset banen. Lawson sa at han "kunne ha drept dem" og at han ikke forsto hvorfor de krysset banen på det tidspunktet.

Ifølge OMDAI, FIAs organ i Mexico, var det imidlertid Lawsons feil at han ikke senket farten nok under dobbelt gult flagg, som ble hevet for at marshalene skulle rydde opp etter en kollisjon mellom Carlos Sainz og Lawson selv (via Motorsport).

"Bildene viser tydelig at føreren Liam Lawson opprettholder rattvinkelen på bilen sin når han kjører inn i sving 1, uten å endre kurs, selv om banesekretærene krysset banen for å gå tilbake til sin post. Føreren avbrøt ikke sin linje til tross for den åpenbare tilstedeværelsen av funksjonærer på banen", sier det meksikanske motorsportforbundet i en uttalelse.