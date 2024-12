Liam Lawsons tidlige julegave: Han kunne ikke slutte å smile da Red Bull fortalte ham nyheten

HQ

Etter mange rykter vil Sergio Pérez offisielt forlate Red Bull (og Formel 1 som helhet) neste år, og i hans sted vil det britiske teamet - under den østerrikske racinglisensen - utnevne Liam Lawson som hans erstatter, en mulighet for den 22 år gamle nyzeelendingen til å kjøre ved siden av den firedobbelte vinneren Max Verstappen.

Det er det høyeste punktet i en karriere som, i likhet med mange andre Formel 1-førere, startet med for mange vanskeligheter. I september fortalte Lawson at foreldrene hans hadde hatt økonomiske problemer for å sørge for at han fikk sjansen, og at de til og med solgte huset sitt for å finansiere karrieren hans da han kjørte gokart - noe som er veldig dyrt, sa han.

"Foreldrene og søsknene mine har gitt opp så mye for at jeg skal kunne være her. Dette er like mye deres prestasjon som det er min". Men det er tydelig at han har gjort god bruk av muligheten: Etter at han kom til Red Bull Racing Junior Team i 2019, ble han nummer to i DTM 2021.

Fra og med 2023 ble han reservefører for begge Red Bull-lagene (det andre var AlphaTauri, for tiden kjent som RB), og debuterte i 2023 som erstatning for Daniel Ricciardo, og scoret poeng bare i sitt andre løp i Singapore.

Da Daniel Ricciardo ble fjernet i september 2024, fullførte han resten av sesongen med RB, og nå har han blitt forfremmet til Red Bulls hovedlag, det med verdensmesteren, og til og med gått forbi Yuki Tsunoda, hans tidligere lagkamerat i RB.

På Red Bulls hjemmeside kan man lese hvordan Lawson reagerte da han fikk vite om sin nye stilling. "Christian (Horner, Red Bulls teamsjef) ringte meg og ga meg den klassiske one-liner: "Velkommen til Red Bull Racing". Siden da kunne jeg ikke slutte å smile, jeg fikk vondt i ansiktet av å smile så mye!"