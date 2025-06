Liam Neeson er tilbake som en lastebilsjåfør med en hensynsløs side i Ice Road: Vengeance

Liam Neeson vil være tilbake på kino i august når han er hovedrolleinnehaver i nyinnspillingen av The Naked Gun, men før det vil den irske stjernen igjen vise sine actionferdigheter når han er hovedrolleinnehaver i en overraskende oppfølger.

Fire år etter at The Ice Road debuterte, vender Neeson i juni tilbake som Mike McCann, en trailersjåfør som blir tvunget til å vende tilbake til sine hensynsløse metoder for å beskytte en gjeng turister og en lokal landsby mot en gjeng grusomme leiesoldater på vei til Mount Everest. Jepp, actionfranchisen du sannsynligvis ikke visste eksisterte, er tilbake for en oppfølger kjent som Ice Road: Vengeance.

I denne filmen spiller også Fan Bingbing og Marcus Thomas, og den blir regissert av Jonathan Hensleigh. Den hadde premiere 27. juni, og siden den nå er her, kan du se traileren og sammendraget nedenfor.

"På veien til Mount Everest tar trailersjåføren Mike McCann (Liam Neeson) opp kampen mot hensynsløse leiesoldater for å beskytte en busslast med turister og redde en landsby som er på randen av ødeleggelse."