Liam Neeson hyllet i The Naked Gun - de første reaksjonene er hysterisk positive

Det er i underkant av to uker til The Naked Gun kommer på kino, og de første reaksjonene fra forhåndsvisningene har kommet - og de er overveldende positive. Filmen, som er en nyinnspilling av den elskede slapstick-serien gjort kjent av Leslie Nielsen, beskrives som "herlig dum" på best mulig måte, og Liam Neeson får mye ros for sin prestasjon som Frank Drebin Jr.

Kritikerne er begeistret for Neesons overraskende skarpe komiske timing, og Jimmy Theo fra JoBlo kaller ham "perfekt i rollen" og fremhever også Pamela Anderson for hennes imponerende komiske rolle. IndieWires Jim Hemphill gikk så langt som å si at "hvis det fantes noen rettferdighet i verden, ville Liam Neeson vunnet en Oscar", og kalte filmen "smart og morsom fra start til slutt".

Variety sluttet seg til lovordene og bemerket at filmen føles akkurat som "de gamle Leslie Nielsen-filmene jeg vokste opp med", mens Digital Spy kalte den "den morsomste filmen på lenge". Det høres veldig lovende ut - og det får vi vite når The Naked Gun går opp på kino 1. august.

Er du klar for noe helt nytt polititull?