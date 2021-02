Liam Neeson trekker seg helt fra action

Du ser på Annonser

Riktig nok startet ikke karrieren hans slik, men etter årtusenskiftet begynte Liam Neeson å pådra seg flere og flere action-roller, hvor karakterene ofte hadde liknende motiver og bakgrunner, og dermed fikk han skapt seg selv en ikonisk action-persona.

Men nå, 20 år senere, ser han seg ferdig med å være action-helt, og han har faktisk bestemt seg for å trekke seg helt fra den slags roller. I et intervju med ETOnline sier Neeson at i løpet av det neste året vil han utfase action-filmer fra sin kalender.

"I'm 68 and a half. 69 this year. There's a couple more I'm going to do this year - hopefully, COVID allowing us - there's a couple in the pipeline and, then I think that will probably be it."

Neeson trekker seg ikke helt fra bransjen, men vil i stedet jobbe med litt annerledes filmroller.