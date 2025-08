Liam Neesons The Naked Gun er hans største hit siden Taken 3

HQ

En av årets største overraskelser på kino har vært Liam Neesons comeback i nyinnspillingen The Naked Gun, som har tjent inn nesten 30 millioner dollar på verdensbasis siden premieren. Det gjør den til Neesons største kinosuksess siden Taken 3, som kom i 2014.

The Naked Gun Filmen blir også hyllet som en varm og kjærkommen vekkelse for voksenorienterte komedier på kino, en sjanger som har stagnert i årevis, og blir til og med beskrevet som en av de mest underholdende filmene i dette tiåret. Alt tyder på at Paramounts satsning vil lønne seg, til tross for et produksjonsbudsjett på nesten 40 millioner dollar.

Dette står i sterk kontrast til Neeson og MacFarlanes forrige samarbeid, den smertelig dårlige A Million Ways to Die in the West, som floppet både kritisk og kommersielt.

Men det er ikke bare Neeson som stjeler showet, Pamela Anderson har også fått ros for sin opptreden, og kritikerne har bemerket at hennes tilstedeværelse tilfører like deler nostalgi og friskhet.

Har du sett The Naked Gun? Hva synes du om den?