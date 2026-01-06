Liam Rosenior blir Chelseas nye manager frem til 2032

HQ

Nå er det offisielt: Liam Rosenior blir ny hovedtrener for Chelsea frem til 2032. Den engelske manageren forlot Strasbourg og erstatter Enzo Maresca, som forlot klubben, tilsynelatende frivillig, for en uke siden. Ansettelsen ble kunngjort tirsdag morgen, etter et møte han hadde mandag, ettersom klubben ikke ønsker å kaste bort tid på å korrigere sesongforløpet, der Chelsea startet sterkt, men deretter falt til femteplass, 17 poeng bak leder Arsenal.

Rosenior tilbrakte halvannet år i Strasbourg, hvor han med suksess ledet det franske laget til europeisk kvalifisering (de er et av topplagene i Conference League). 41-åringen mangler ikke erfaring, ettersom han tidligere har hatt managerroller i Hull City og Derby County.

"Jeg er ekstremt ydmyk og beæret over å bli utnevnt til hovedtrener for Chelsea Football Club. Dette er en klubb med en unik ånd og en stolt historie med å vinne trofeer ", sier Rosenior. "Min jobb er å beskytte den identiteten og skape et lag som gjenspeiler disse verdiene i hver kamp vi spiller, samtidig som vi fortsetter å vinne trofeer. Å bli betrodd denne rollen betyr alt for meg, og jeg vil takke alle involverte for muligheten og tilliten jeg har fått til å påta meg denne jobben. Jeg vil gi alt for å gi denne klubben den suksessen den fortjener".

Roseniors første kamp på Chelsea-benken blir et besøk hos Fulham onsdag kveld, etter det heroiske 1-1-resultatet mot Manchester City forrige helg, med Calum McFarlane som midlertidig manager.

Tror du Liam Rosenior vil fullføre sin lange kontrakt med Chelsea frem til 2032?