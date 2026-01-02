Liam Rosenior "elsker" Strasbourg, men holder døren åpen for en overgang til Chelsea: "Man vet aldri..."

HQ

Pressekonferansen med Strasbourg-manager Liam Rosenior før lørdagens kamp mot Nice i Ligue 1 tiltrakk seg mye mer interesse enn vanlig, da den engelske manageren naturlig nok ble spurt om ryktene om at Chelsea ønsker å lokke ham tilbake til England, for å erstatte Enzo Maresca ved roret i London-laget.

Og den 41 år gamle manageren (som spilte hele sin fotballkarriere i England, i klubber som Fulham, Ipswich Town og Brighton & Hove Albion før han la opp i 2018) forble tilbakeholden om situasjonen, og bekreftet kompromisset med den franske klubben han kom til i juni 2024 (har en kontrakt som løper til 2028), men lot døren stå åpen for et skifte.

"Det er mye støy, mye spekulasjoner, men som trener, hvis du blir involvert i det, mislykkes du. "Min jobb er her, jeg elsker denne klubben , sa den tidligere venstrebacken under pressekonferansen, sitert av Dernières Nouvelles d'Alsace (via RMC Sport).

Han benektet imidlertid ikke ryktene kategorisk: "I livet er det null garantier. Du vet aldri hva morgendagen vil bringe. Jeg gjør bare jobben min. Det har allerede vært spekulasjoner, jeg vil ikke garantere hvor lenge jeg blir her, men jeg trives her hver dag. Det har jeg tenkt å fortsette med så lenge jeg er her."

En flytting vil gi mening utover det sportslige fordi både Chelsea og Strasbourg er eid av det samme selskapet, BlueCo. Chelsea har en mye høyere stamtavle, men de sliter for tiden i Premier League, mens Strasbourg, en mye mer beskjeden klubb, er midt i en lovende sesong, som en av de åtte beste klubbene i Conference League (turneringen som Chelsea vant med Enzo Maresca i fjor) og nummer syv i Ligue 1, samme plassering som Strasbourg og Rosenior endte på forrige sesong.

Tror du Liam Rosenior ender opp i Chelsea i år?