Liam Rosenior ble ansatt i januar som Chelseas nye trener frem til 2032, for seks og en halv sesong; han har fått sparken fire og en halv måned senere, og etterlater klubben verre enn han fant den: I januar lå de på femteplass i Champions League, 17 poeng bak serieleder Arsenal; nå ligger de på åttendeplass, 22 poeng bak serieleder... Manchester City, og med en kamp i hånden mot minst tre lag som kan passere dem i ligaen hvis de vinner denne helgen: Brentford, Everton og Sunderland.

Rosenior startet bra og vant åtte av de elleve første kampene, men ble slått ut av Carabao Cup av Arsenal, og senere fikk han en knusende eliminering fra Champions League mot Paris Saint-Germain, og mer bekymringsfullt, en tapsserie på fem kamper, den første siden 1993... der Chelsea ikke scoret et eneste mål, den første siden 1912!

"På vegne av alle i Chelsea FC vil vi gjerne uttrykke vår takknemlighet til Liam og hans stab for all deres innsats i løpet av deres tid i klubben. Liam har alltid opptrådt med den høyeste integritet og profesjonalitet etter at han ble ansatt midtveis i sesongen", sier klubben i en uttalelse.

"Dette har ikke vært en avgjørelse klubben har tatt lett på, men de siste resultatene og prestasjonene har falt under de nødvendige standardene, og det er fortsatt så mye mer å spille for denne sesongen. Alle i Chelsea FC ønsker Liam all mulig suksess i fremtiden." Calum McFarlane vil ta rollen som hovedtrener på midlertidig basis frem til slutten av sesongen, i håp om å kvalifisere seg for en eller annen europeisk kvalifisering. Chelsea har også en semifinale i FA-cupen denne søndagen mot Leeds.

Samtidig som Chelsea annonserer sin avgang, melder SkySports at jo mer Rosenior fikk lov til å implementere sine ideer, jo dårligere ble laget. Seiersprosenten i de første elleve kampene hans var 72%, men i de siste 12 kampene var den 25%. Totalt ble det 11 seire, 2 uavgjort og 10 tap i den korteste perioden noensinne for en Chelsea-trener, 23 kamper på fire måneder.