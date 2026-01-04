Liam Rosenior skal på jobbintervju med Chelsea på mandag

HQ

Liam Rosen iors ankomst til Chelsea ser nå ut til å være nærmere enn noen gang, da det søndag kveld ble meldt at den engelske manageren, som for tiden jobber for Ligue 1-klubben Strasbourg, har fløyet til London og skal ha et jobbintervju med Chelsea på mandag. Hvis alt går bra, kan han bli annonsert som Chelseas nye manager før onsdagens kamp mot Fulham, ifølge SkySports.

Calum McFarlane tok rollen som midlertidig manager i 1-1-kampen mot Manchester City, der Enzo Fernández scoret på overtid, noe som ble feiret som en seier av spilleren og fansen.

Rosenior (41) har spilt i lag som Fulham, Ipswich Town og Brighton, og har vært manager for Hull City og Strasbourg. Han er ung, men har tilbrakt tre år som trener og har 150 kamper bak seg.

Roseniors siste kamp med Strasbourg kunne ha blitt 1-1 mot Nice. For en uke siden sa han at han"elsket klubben", men stengte ikke døren for en overgang. Den franske klubben ligger på sjuendeplass i Ligue 1 og er kvalifisert for åttedelsfinalene i Conference League.