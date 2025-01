Liberty City-mod for GTA V fjernet etter diskusjoner med Rockstar

HQ

En Grand Theft Auto V mod, kalt Liberty City Preservation Project, har blitt fjernet av skaperne etter diskusjoner med Rockstar Games. Nyheten om nedleggelsen kom fra en av skaperne, som går under navnet nkjellman på Discord. Dette fan-laget tillegget tillot spillere å besøke den ikoniske Liberty City på nytt ved hjelp av GTA V-figurene Michael, Trevor og Franklin, og hadde fått betydelig trekkraft siden utgivelsen i julesesongen. Til tross for at utviklerne ikke fikk et formelt varsel om fjerning, bestemte de seg for å stoppe prosjektet for å opprettholde et positivt forhold til Rockstar, som de beskrev som vennskapelig. Fjerningen av modet har vekket blandede reaksjoner blant fansen, der noen uttrykker skuffelse, mens andre setter pris på skapernes engasjement for å bevare goodwill. En video som viser prosjektet, ligger fortsatt på nettet som et bevis på ambisjonene.

Synes du mods bør tillates eller forbys?