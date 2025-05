Lies of P angivelig på vei til Switch 2

HQ

Det gotiske sjelelignende eventyret Lies of P ser ut til å være på vei til Switch 2. Dette ifølge innsider Nash Weedle, en normalt veldig troverdig kilde som har uttalt at en offisiell kunngjøring kan komme så tidlig som i juni, muligens i forbindelse med en Nintendo Direct.

Dette vil bety at Switch 2-spillere vil kunne glede seg over to tunge sjelelignende titler, og sammen med det allerede bekreftede Elden Ring er den mørke Pinocchio-sagaen en reise vel verdt å ta for de som setter pris på sjangeren.

I tillegg har utvikleren også bekreftet at ny DLC er på vei til spillet senere i år, noe som antageligvis også kan dukke opp i Switch 2-versjonen.