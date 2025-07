Lies of P, Day Z og My Hero One's Justice 2 er PS Plus Essential i august

HQ

Sony har avduket oppstillingen av spill som kommer til alle nivåer i PlayStation Plus-abonnementsprogrammet neste måned, og de er Lies of P, Day Z, og My Hero One's Justice 2.

Lies of P er den sjelelige suksessen fra 2023 som fortsatt er en av de beste i sin sjanger utenom FromSoftwares klassikere, Day Z er selvfølgelig det enormt populære flerspilleroverlevelseszombiespillet fra 2013, og My Hero One's Justice 2 er et kampspill som lar deg sette helter opp mot skurker fra My Hero Academia-mangaen og -animeen.

Disse spillene vil være tilgjengelige fra 5. august hvis du vil hente dem og legge dem til i biblioteket ditt. Som nevnt er disse tilgjengelige for alle som abonnerer på PlayStation Plus, så hvis du er på Essential og ønsker å få tak i noen gratisspill, har du sjansen neste uke.