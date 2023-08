Lies of P har fått gull og er klar for lansering i september.

HQ

September er utvilsomt en måned der mange tar seg fri fra jobben, melder seg syke og/eller generelt holder seg inne for å spille de etterlengtede spillene som lanseres neste måned, så noen av dere er kanskje nervøse fordi vi ikke har hørt om Starfield, EA Sports FC 24 eller Mortal Kombat 1 som er ferdig utviklet ennå. Jeg ville ikke bekymret meg for mye over det, men det er likevel hyggelig å høre at enda et etterlengtet spill er klart for lansering.

Round 8 Studio bekrefter at Lies of P har fått gullstatus, noe som betyr at det er ekstremt usannsynlig at det blir forsinket igjen, så blandingen av Bloodborne og Pinocchio vil definitivt lanseres på PlayStation, PC og Xbox (de som vil spille det på de to sistnevnte kan få det på Game Pass) den 19. september.