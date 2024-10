Lies of P er PlayStation 5 Pro forbedret

HQ

En av de beste Soulslikes de siste årene, Lies of P, får en oppgradering. Som avslørt av spillets offisielle sosiale mediekanaler, Lies of P er nå forbedret for PlayStation 5 Pro.

Hva betyr det egentlig? Vel, det ble ikke gitt mange detaljer. Vi vet at disse oppgraderingene vil være tilgjengelige fra første dag av PlayStation 5 Pro-lanseringen, men hva de inneholder er opp til spekulasjoner.

Grafisk troskap, inkludert Ultra-innstillinger og 4K PSSR-ytelse, er sannsynligvis på kortene, men det blir interessant å se hva Round 8 Studio og NEOWIZ har kokt opp for oss. Vi vet allerede om andre spill som får forbedret PS5 Pro-ytelsesmodus, som Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Dragon Age: The Veilguard og flere.