Lies of P har solgt 1 million eksemplarer

HQ

Round 8 Studio og Neowiz trengte ikke å vente lenge før de kunne fortelle oss at Lies of P var en kommersiell suksess. De ga oss ingen tall den gangen, men det var fordi det er morsommere å skryte av en imponerende milepæl.

Nå får vi vite at Lies of P har solgt mer enn 1 million eksemplarer på mindre enn en måned. Det stemmer: solgt, så dette inkluderer ikke de av dere som nyter det gode soulslikespillet via Game Pass. Da er det ganske forståelig at de gjentar at vi vil få mer innhold i fremtiden.