Lies of P har solgt 4 millioner eksemplarer

Lies of PSoulslike 2023, som viste seg å være en av de beste i sin sjanger for mange fans, har nådd en ny salgsmilepæl. Tilbake i juni i fjor oppdaget vi at det hadde solgt tre millioner eksemplarer, og mindre enn et år senere har ytterligere en million enheter fløyet ut av hyllene.

"Å nå denne milepælen er et utrolig meningsfylt øyeblikk for Lies of P -teamet," Det sier en representant for NEOWIZ i en pressemelding. "Entusiasmen og lidenskapen det globale samfunnet har vist for denne tittelen fortsetter å inspirere oss, og vi er takknemlige for å se spillere over hele verden oppdage og omfavne vår mørke, nyfortolkede versjon av Pinocchios historie."

NEOWIZ og Round 8 Studio jobber for tiden med en oppfølger til Lies of P, og utgiveren lager også fire andre spill, så det er trygt å si at ting er ganske travle der borte. Selv om spillet fortsetter å selge godt, håper vi å se en oppfølger avslørt snart, ettersom vi kommer opp på tre år siden det originale spillet traff skjermene våre.