Lies of P legger til vanskelighetsgrader sammen med Overture DLC

The Soulslike håper å bli mer tilgjengelig for nye spillere.

Lies of P-regissøren ønsker ikke å bli plassert i en bestemt sjanger

den 30 mars 2025 klokken 14:34 NYHET. Skrevet av Alex Hopley

Til tross for at det regnes som et av de beste soulsspillene som finnes, virker det som om Lies of P ønsker å gå sin egen vei.