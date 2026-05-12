Lies of P oppfølgeren går inn i fullskala utvikling, utvikleren søker etter ny medarbeider for å generere AI-kunst

Lies of P's oppfølger er på vei ut av pre-produksjonsfasen og inn i fullskala utvikling. Hurra for det! Men utvikleren har også en ny stillingsannonse som spesifikt ber om noen til å komme inn og implementere AI i den eksisterende kunsten, samt skape ny AI-kunst. Buu! Apens pote har virkelig krøllet seg for alle som ønsker at et nytt Lies of P -spill skal komme litt raskere.

I den nye Q1-regnskapspresentasjonen fra Lies of P -utgiveren NEOWIZ ser vi at Lies of P -oppfølgeren offisielt har passert prototypfasen, og nå er i fullskala utvikling. Denne utviklingsfasen vil sannsynligvis vare i minst et par år, så ikke håp på Lies of P 2 i 2027, med mindre vi hører noe annet. Et annet sted på Internett har man funnet en ny stillingsannonse hos utvikleren Round 8 Studio, som søker etter en "AI Creator".

Det virker ganske merkelig å ansette noen til å gjøre AI-arbeidet for deg, når hele poenget med AI er at den gjør en jobb, ikke sant? Uansett, ved hjelp av flere verktøy som Stable Diffusion, Midjourney og mer, vil AI Creator implantere kreasjonene sine i eksisterende kunstarbeidsflyter for å "øke produksjonstiden og bygge en effektiv AI-kunstpipeline." Jeg er ikke sikker på hva en AI art pipeline er, men det høres omtrent like bra ut for et spill som en dyphavsoljerørledning gjør for livet i havet. Det er tydelig at Round 8 vil ha denne oppfølgeren raskt ut, og i rettferdighetens navn har vi sett andre hitspill som Crimson Desert og Clair Obscur: Ekspedisjon 33 bruk AI for plassholderaktiver for å få fart på ting. Så det er kanskje ikke slutten på alle ting Lies of P som noen frykter.