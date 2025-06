Lies of P passerer tre millioner solgte eksemplarer

HQ

Det er snart to år siden Lies of P ble lansert. Det er tre måneder til det er 24 måneder siden action-RPG-spillet kom på markedet og beviste at det i sumpen av Souls-lignende alternativer der ute fremdeles finnes noen diamanter som er verdt å feire. I løpet av de 21 månedene som har gått så langt, har spillet fortsatt å vise seg å være en hit, så mye at det nettopp har overgått en bemerkelsesverdig milepæl, nemlig markøren på tre millioner solgte eksemplarer.

Jepp, Lies of P har oppnådd en bragd som mange kunne drømme om, og spørsmålet er nå hvor mye lenger kan spillet gå? Det fikk nylig et løft i takt med ankomsten av Overture -innholdet, men nå er det uklart hva fremtiden bringer for dette spillet, ettersom det er mer sannsynlig at utvikleren Round 8 vil bruke stadig større ressurser på den bekreftede oppfølgeren.

Har du spilt Lies of P ennå?