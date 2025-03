Lies of P regissøren ønsker ikke å bli plassert i en bestemt sjanger

HQ

Til tross for at noen spill innenfor den såkalte Souls-lignende boblen er veldig gode, føles det ofte som om denne relativt nye sjangeren bare tjener til å "småbrodere" visse spill. Det sier i bunn og grunn at de prøver å være som spillene til en annen utvikler, uten å nå deres høyder.

Det er en sammenligning Lies of P's regissør Choi Ji-won ønsker å komme bort fra i fremtiden. I en samtale med Eurogamer på GDC nylig sa han at han vil at fansen skal sette pris på det Round 8 Studio har oppnådd med Lies of P som et uavhengig produkt.

"I fremtiden, i stedet for å plassere oss i en bestemt sjanger, vil vi at fansen skal se på oss og faktisk vite hva slags unike komponenter vi leverer som de ser frem til. Slik at de ser vårt neste verk som en slags projeksjon av tilliten vår og karakterene vi bygger fremover," sier han. "I stedet for å prøve å forutsi hvordan den sjelelignende sjangeren kommer til å bli i fremtiden, fokuserer vi på å finne vår egen farge og våre egne tiltrekningspunkter. Og ved å lage vårt eget spill for å bedre møte og tilfredsstille kundenes etterspørsel, tror vi at vi vil bygge tillit og troverdighet hos fansen vår."

Lies of P ser for tiden frem til utgivelsen av sin første utvidelse, Overture, som lanseres i sommer. Kanskje det vil tillate det å bryte fra den Souls-lignende formen mange spillere har dyttet den inn i. Tidligere har vi sett andre utviklere som også har unngått den Souls-lignende merkelappen, for eksempel hjernene bak Black Myth: Wukong og Phantom Blade: Zero. Det kan være at vi snart ikke lenger vil bruke dette moteordet for å beskrive visse typer actionspill.