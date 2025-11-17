Lies of P utgiveren jobber med fem nye spill, inkludert en oppfølger

HQ

Neowiz, utgiveren av Lies of P, setter ikke ned farten på å skape spill med sine egne studioer. Vi vet at en Lies of P -oppfølger er under arbeid hos utvikleren Round 8 Studio, men det er mange andre spill å se frem til fra utgiveren.

I henhold til den siste investorpresentasjonen fra Neowiz er syv spill under utvikling akkurat nå. To av dem er mobiltitler, med de andre prosjektene som skal utgis på PC og konsoller. En er den nevnte Lies of P oppfølgeren, men det er fire andre å grave gjennom.

Det ene er et annet sjelelignende spill under utvikling fra Kay Lee hos Neowiz. Seungho Jin leder et narrativt RPG-spill i studioet, og et nytt livssimulatorspill samt et overlevelses-actionprosjekt avrunder de to siste titlene som er under utvikling akkurat nå.

Vi har ikke solide utgivelsesdatoer eller vinduer på noen av disse prosjektene egentlig, men hvis Neowiz ønsker å smi mens jernet forblir noe varmt, kan vi gjøre med å se et par oppdateringer fra de ledende prosjektene før heller enn senere.