Lies of P Utvikleren skifter navn til Nough Studio

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Round 8 Studio utviklet det første Lies of P -spillet, men nå har utviklerne skiftet navn samtidig som oppfølgeren til den populære soulslike-tittelen fra 2023 går i produksjon. Nough Studio er det nye navnet på utviklerne av Lies of P, som det fremgår av en ny video.

Det er foreløpig uklart om Nough Studio bare er en omprofilering av Round 8, eller om dette er et nytt studio dannet av veteranene fra « Lies of P, mens Round 8 fortsetter å jobbe med andre prosjekter. Uansett tilhører Nough Studio fortsatt NEOWIZ-konsernet, og studioet opererer etter mantraet «spill av spillere», med mål om å skape det beste actionspillet mulig gjennom Nough Studios unike måte å teste spill på.

I videoen får vi høre om hvordan Nough Studio gjør ting litt annerledes enn andre spillutviklere når det gjelder testing. Direktør Choi Jiwon vil streame versjoner av spillet til hele studioet ved viktige milepæler, og det vil være dager hvor alle bare spiller så mye de kan av en versjon, og gir tilbakemelding via en spørreundersøkelse på slutten.

Nough Studio er fortsatt ganske tilbakeholden når det gjelder oppfølgeren til «Lies of P» og deler svært lite konkret informasjon. Vi vet at spillet er i full produksjon akkurat nå, men bortsett fra det vil utviklerne hos Nough Studio at vi bare skal være tålmodige litt lenger. «Vi skal ikke skuffe dere», sa Choi.