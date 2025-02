Lies of P's første DLC lanseres sommeren 2025 Gjør vinterjakken klar, for snøen har falt over alt.

HQ Det begynner å bli kjølig i Lies of P's første DLC, som nettopp har fått sin avsløringstrailer på kveldens State of Play, som viser noen nye sjefer, samt mye gameplay i dette nye iskalde miljøet. Selv om vi ikke fikk en fast utgivelsesdato for denne DLC-en, vet vi at den skal slippes i sommer, så forhåpentligvis får vi høre mer om utvidelsen, med tittelen Overture, innen lenge. I mellomtiden kan du sjekke ut traileren nedenfor : HQ