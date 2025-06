Lies of P's Overture DLC er tilgjengelig akkurat nå

HQ

Vi visste at Lies of P's Overture DLC kom i sommer, men vi forventet ikke at den skulle komme rett sammen med en helt ny trailer som viser litt mer gameplay fra den vinterlige utvidelsen.

På Summer Game Fest fikk vi se Lies of P, Overture på hovedscenen, og øyeblikk senere avslørte en fade to black at utgivelsesdatoen er i dag, 6. juni. Så hvis du har hatt lyst på litt mer Souls-lignende action, kan du få tak i DLC akkurat nå.

Lies of P's Overture DLC inneholder flere vanskelighetsgrader for spillere, nye våpen, fiender og en historie som tar oss med til byen Krats fortid. Sjekk ut traileren fra Summer Game Fest nedenfor :